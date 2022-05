STAGE : CONSTRUIRE EN PISÉ

2022-06-15 05:00:00 05:00:00 – 2022-06-17 23:00:00 23:00:00 La terre est un matériau de construction durable, sain, économique, esthétique. Olivier Scherrer vous initiera à la technique du pisé tout en partageant ses expériences dans les différents pays où il intervient encore aujourd'hui. Cette année le support de pédagogie pratique sera en lien avec le projet de permaculture développé à Cantercel, aussi des détails de mise en oeuvre pourront être abordés tel l'intégration de cadres ou finitions supérieures.

