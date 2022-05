Stage : Concevoir son Jardin de Simples en Intégrant les Principes Permaculturels Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Catégories d’évènement: Essonne

Stage : Concevoir son Jardin de Simples en Intégrant les Principes Permaculturels Milly-la-Forêt, 23 juillet 2022, Milly-la-Forêt. Stage : Concevoir son Jardin de Simples en Intégrant les Principes Permaculturels Route de Nemours Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Milly-la-Forêt

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-23 17:30:00 Route de Nemours Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques

Milly-la-Forêt Essonne Milly-la-Forêt Essonne EUR 80 80 Le Conservatoire National des Plantes vous propose des stages de 1 à 2 jours pour compléter vos connaissances autour des plantes utilitaires et vous plonger dans la botanique et l’ethnobotanique. tourisme@cnpmai.net +33 1 64 98 83 77 Route de Nemours Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Milly-la-Forêt

