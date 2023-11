Stage conception et impression 3D ados Espace Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu'à 16 ans. payant

Un atelier ludique et accessible pour aider à la compréhension de l’impression 3D, destiné aux enfants et ados. Au programme : la présentation du fonctionnement d’une imprimante 3D et la découverte d’un logiciel de modélisation en 3D. En vous basant sur le thème de Noël, et en partant de l’idée première d’un simple dessin, vous serez capables de créer une décoration ou un cadeau avec lesquels vous repartirez. Le matériel est entièrement fourni ! Animé par Kévin Robin (Association Cogito). Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-conception-et-impression-3d

