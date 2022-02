Stage Conception de Jardin Noyal-sous-Bazouges Noyal-sous-Bazouges Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-sous-Bazouges

Stage Conception de Jardin Noyal-sous-Bazouges, 18 mars 2022, Noyal-sous-Bazouges. Stage Conception de Jardin Noyal-sous-Bazouges

2022-03-18 – 2022-03-19

Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine Venez participer au stage Conception de Jardin naturel avec TIEZ BREIZ, Maisons et Paysages de Bretagne ! 2 jours pour appréhender votre environnement, inclure potager, vergers, médicinales et aromatiques dans votre projet de rénovation. Infos et inscriptions sur le site internet : https://www.tiez-breiz.bzh/

Pour les inscriptions en couple, une remise de 25 % est consentie au conjoint. Noyal-sous-Bazouges

Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine