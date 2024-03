Stage comprendre la couleur théorie et pratique Galerie du Pont La Charité-sur-Loire, mercredi 3 juillet 2024.

Stage comprendre la couleur théorie et pratique Galerie du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Une journée pour découvrir ou approfondir la théorie des couleurs indispensable à une pratique picturale maîtrisée.

Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en pratique pour chacune des étapes de cette immersion dans le monde la couleur.

Matériel à prévoir

– peinture acrylique (tubes de 120 ml environ) les 3 primaires jaune, rouge magenta, bleu cyan + noir + blanc

– pinceaux/brosses de tailles diverses dont un pinceau et une brosse petite taille

– chiffon

– sèche-cheveux

Le matériel de peinture peut-être fourni sur demande à la réservation (+10€)

Matériel fourni

– prêt d’un chevalet

– palette et gobelet

– supports papiers cartonnés

– livret de stage

Limité à 8 personnes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 10:00:00

fin : 2024-07-03 17:00:00

Galerie du Pont 10, Rue du Pont

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Stage comprendre la couleur théorie et pratique La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-06 par OT LOIRE NIEVRE ET BERTRANGE