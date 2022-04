Stage composition dans la peinture abstraite La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Stage composition dans la peinture abstraite La Charité-sur-Loire, 18 août 2022, La Charité-sur-Loire. Stage composition dans la peinture abstraite Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire

2022-08-18 – 2022-08-18 Galerie du Pont 10 Rue du Pont

La Charité-sur-Loire Nièvre La Charité-sur-Loire EUR 60 60 Une journée pour découvrir ou perfectionner la composition dans la peinture abstraite. La composition est l’art d’organiser au mieux les éléments d’un tableau pour permettre de communiquer de la façon la plus efficace possible le “message” pictural. Structurer le tableau en un dosage subtil dans lequel chaque élément participe à la cohérence et la lisibilité de l’ensemble. Expérimenter les différents éléments de la composition : lignes de force, point focal, équilibre des masses, valeurs, couleurs, dynamisme des tracés etc… Matériel à prévoir :

– peinture acrylique (au moins les 3 primaires jaune/magenta/cyan + blanc + noir)

– pinceaux et brosses de tailles diverses

– ciseaux et/ou cutter

– bâton de colle blanche

– sèche-cheveux

– appareil photo numérique, smartphone ou tablette pour prendre des photos des travaux en cours et faire des recherches Le matériel de peinture peut être fourni sur demande à la réservation (+10€) Matériel fourni :

– prêt d’un chevalet

