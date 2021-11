Lamaids Lamaids Allier, Lamaids Stage Comics Manga et Graffiti Lamaids Lamaids Catégories d’évènement: Allier

Lamaids

Stage Comics Manga et Graffiti Lamaids, 18 décembre 2021, Lamaids. Stage Comics Manga et Graffiti Lamaids

2021-12-18 – 2021-12-18

Lamaids Allier Lamaids EUR 30 30 Stage proposé et animé par Jean-Marc Païta

Sur réservation au 06 79 58 85 39 +33 6 79 58 85 39 Lamaids

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lamaids Autres Lieu Lamaids Adresse Ville Lamaids lieuville Lamaids