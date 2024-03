Stage « Comestibles sauvages » Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Milly-la-Forêt, dimanche 9 juin 2024.

Stage « Comestibles sauvages » Apprenez à identifier, récolter et transformer les plantes comestibles sauvages Dimanche 9 juin, 10h00 Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques

Début : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Venez apprendre avec François Thévenon, cuisinier en gastronomie végétale et naturaliste, à identifier, récolter et transformer les plantes comestibles sauvages.

L’atelier pratique culinaire vous permettra ensuite de réaliser des recettes faciles et savoureuses.

Le stage se termine par une dégustation conviviale dans les jardins du Conservatoire.

Programme :

Matin : présentation des participants et de l’animateur, puis explications des principes de base en cueillette. Puis balade botanique autour du conservatoire pour découvrir des plantes.

Après-midi : récolte, préparations culinaires et dégustation.

