Stage : Comédie Musicale Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 25 avril 2022

Stage : Comédie Musicale Salle des fêtes Le bourg Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-04-25 – 2022-04-29

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

145 145 EUR Les comédies musicales vous font rêver ? Vous aimez danser et chanter et vous souhaiteriez vous perfectionner ? Vous n’osez pas vous lancer mais vous aimeriez apprendre, ou vous voulez tout simplement profiter de ces vacances de printemps pour passer une bonne semaine, occupé à danser et à chanter…

Ce stage est fait pour vous !

Au cours de la semaine, Chloé Carreno (intervenante pour la danse) et Christophe Montfort (intervenant pour la musique) proposent d’aborder des chants (en français) empruntant à des styles du monde entier : musique africaine, flamenco, country, samba. Chaque chant sera associé à une danse et une mise en scène particulière.

Les animateurs s’appuieront sur les affinités, niveaux et envies de chacun pour tenter de monter une mini comédie musicale, représentée en fin de semaine !

Quelques semaines avant le stage, un lien internet sera donné aux participants, grâce auquel ils trouveront les paroles et les playbacks des chants sélectionnés.

lamarmite.plouf@gmail.com https://www.lamarmite-asso.fr/

Salle des fêtes Le bourg Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

