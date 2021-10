Issy-les-Moulineaux Maison de la Ferme Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Stage comédie musicale Maison de la Ferme Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage comédie musicale Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 de 10h à 13h à la maison de la Ferme. L’objectif de ce stage est de découvrir l’univers de la comédie musicale à travers la danse, le chant et le théâtre , telle une vraie troupe qui aura à cœur de présenter un « mini Broadway Show » d’environ 5 minutes en fin de cession. De la répétition à la création, le travail se fera sur une chanson qui sera mise en scène. Tout s’articulera autour des enfants afin qu’ils vivent une semaine inoubliable.

Tarif en fonction du quotient familial Inscription et paiement en ligne sur Téliss

Un stage loisir pour les 8-11 ans pendant les vacances d’automne Maison de la Ferme 33 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T13:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T13:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T13:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T13:00:00

