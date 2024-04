Stage comédie musicale enfant Rue du Général Leclerc Savigny-lès-Beaune, lundi 15 avril 2024.

ANNIE & WONKA 15 au 19 avril 2024

Stage de comédie musicale pour enfants et ados (à partir de 8 ans)

Venez vous initier à la comédie musicale (chant, danse et théâtre) avec une artiste professionnelle de la scène. Au cours de ce stage, les participants travailleront à la création d’un petit spectacle à travers des exercices et jeux d’improvisa-tion, travail de scènes, expression corporelle et danse, et bien sûr ils apprendront des chansons tirées des films Wonka et Annie

À l’issue de ces 5 jours, les stagiaires présenteront leur travail lors d’une représentation ouverte au public (vendredi à 18h).

Château de Savigny-les-Beaune

10h-13h // 14h30-17h

Pause du midi sur place (possibilité de chauffer des repas)

?? 240€ (210€ tarif réduit),

-50% pour le 2e membre d’une même famille.

Âge à partir de 8 ans

Inscriptions et renseignements lesvoixitinerantes@gmail.com

Animé par Elodie PONT, chanteuse & comédienne

Artiste depuis son plus jeune âge, Elodie entre en 2012 à l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) de Paris pour se perfectionner en chant, danse et theatre. Chanteuse/comédienne depuis 2015, elle a joue dans plusieurs comédies musicales à Paris et en tournée, et a également travaillé en 2019 a Disneyland Paris dans un spectacle de Noel. Depuis 2017 elle fait partie du trio a cappella Les Itinérantes gui joue régulièrement en

France et a l’étranger. Titulaire du BAFA, elle anime depuis 2014 des séjours à thématiques artistiques ou des stages de comédie musicale pour enfants. 240 240 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-19 13:00:00

Rue du Général Leclerc Château de Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesvoixitinerantes@gmail.com

