STAGE : COLLAGE Paris-Ateliers Souham, 26 juin 2023, Paris.

Du lundi 26 juin 2023 au jeudi 29 juin 2023 :

lundi, mardi

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Stage : collage Matière – Couleur – Espace. Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.

Découverte et manipulation des différents papiers, (papiers de soie, papiers kraft, papiers d’emballage et tous les papiers de récupération…) sur plusieurs supports de nature et de dimensions différentes, (papiers, cartons, bois, toiles….).

Transparence, opacité et couleurs des papiers unis: Vibrations du noir et blanc et des couleurs / Papiers imprimés et graphisme / Volume et techniques mixtes.

Expérimentation des différents liants, leur matité ou brillance.

Compositions personnelles pour construire l’espace par la combinaison de collages.

Le tout en regard de l’histoire de l’art (les cubistes, Kurt Schwitters, Matisse, les surréalistes, Dubuffet, collage contemporain…)

Intervenante : Valérie Buffetaud

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 250 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : du 26 au 29 juin 2023

Horaires : de 10h à 18h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h

Inscriptions directement en ligne, par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Souham 3 place Souham – place Jeanne d’Arc 75013 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-collage/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-collage/Stages

Paris-Ateliers