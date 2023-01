Stage code de la Route Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage code de la Route Centre Paris Anim’ René Goscinny, 3 février 2023, Paris. Le vendredi 03 février 2023

de 17h00 à 19h30

. gratuit Inscription à l’accueil du centre Un stage en 5 sessions, à l’issue duquel nous vous présentons à l’examen du code de la route Prenez de l’avance pour votre permis, et venez vous entraîner avec nous pour passer le code de la route. Lors de ce stage, nous vous proposons une formation par notre animateur, ainsi que des fiches de révision et des examens blancs. Vous révisez en petit groupe et êtes accompagné.e.s tout au long de votre progression. Et au mois de Juin, nous vous présentons à l’examen du code de la route. Lorsque vous vous inscrivez à ce stage, vous vous engagez à suivre les 5 sessions proposées au centre René Goscinny, et dont les dates vous seront communiquées au fur et à mesure.

Les ateliers de révision sont totalement gratuits.

L’examen du code de la route sera facturé 30€ (prix fixé par l’état, qui sera payé au centre d’examen) Centre Paris Anim’ René Goscinny 14, rue René Goscinny 75013 Paris Contact : https://www.centregoscinny.org/stages-enfants-ados/ 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny https://www.facebook.com/CentreParisAnimReneGoscinny

