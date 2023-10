Stage : codage sans écran Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 16h30 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. payant

Coût du stage : 10 €

Possibilité d’inscription sur le site

Le codage où l’ordinateur n’est pas nécessaire. Sans écran, faîtes découvrir à vos enfants le monde du numérique et des algorithmes.

S’initier

au langage informatique et aux mathématiques en codant sur papier.

Plusieurs activités sur le code binaire, Encoder et décrypter des

messages secrets, résoudre des énigmes et jeux de chasse aux trésors.

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris

Contact : https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/

Baudricourt Stage Coding