STAGE CLOWN Saint-Gaudens, samedi 23 mars 2024.

STAGE CLOWN Saint-Gaudens Haute-Garonne

Nous vous attendons avec impatience !

Comme toujours pour le travail de clown, un grand investissement corporel et beaucoup d’énergie vous seront demandés dans ce stage de façon à pouvoir « nourrir » l’expression du clown. Nous nous efforcerons de solidifier les bases de l’apprentissage des techniques clownesques tout en abordant de façon un peu plus précise le travail sur le personnage et la notion de prétexte (spectacle). Revoir l’idée de « transfert » ou comment faire circuler la rythmique du clown dans tout le corps et le rendre autonome dans sa capacité à rebondir sur les situations et les états, et peut-être si le temps le permet, improvisations à deux ou plus… Y a plus qu’à !95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

MAISON CHAPERT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie revesdetheatre31@gmail.com

L’événement STAGE CLOWN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-02-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE