Stage clown Quimperlé, 2 novembre 2021, Quimperlé.

Stage clown Gymnase de l’école Guéhenno 7 Rue Thiers Quimperlé

2021-11-02 09:30:00 – 2021-11-05 11:20:00 Gymnase de l’école Guéhenno 7 Rue Thiers

Quimperlé Finistère

MATIN : ATELIER (GRAND)-PARENT-ENFANT

Ces ateliers se déroulent avec au moins un parent ou un référent adulte. Ils permettent d’aborder la confiance en son partenaire, les lois de l’équilibre, le rapport au corps et à l’espace. Ils renforcent le lien en partageant un moment de découverte ludique des arts du cirque.

De 9h30 à 10h20 : Stages pour les 3-4 ans

De 10h30 à 11h20 : Stages pour les 4-5 ans

Tarifs : 10€ la séance, 30€ les 4 séances (+ 10€ d’adhésion à l’association)

APRÈS-MIDI : ATELIERS PETITS ET GRANDS EXPLORATEURS (5 ans et plus)

Ces ateliers permettent de découvrir et de pratiquer tout l’éventail des arts du cirque (acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre) de manière ludique et coopérative.

De 14h à 16h : stages pour les 5-7 ans

De 10h30 à 11h20 : Stages pour les 8-12 ans

Tarifs : 5-7 ans : 20€ les 2 séances, 30€ les 4 séances

8-12 ans : 25€ les 2 séances, 40€ les 4 séances

(+10€ d’adhésion à l’association)

Les stages se déroulent au Gymnase de l’école Guéhenno, 7 rue Thiers à Quimperlé

Inscriptions en ligne sur Helloasso

Toutes les informations sur www.lescirkopathes.fr

contact@lescirkopathes.fr

Gymnase de l’école Guéhenno 7 Rue Thiers Quimperlé

dernière mise à jour : 2021-10-21 par