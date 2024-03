STAGE CLOWN Phalsbourg, dimanche 21 avril 2024.

Stage de 2 jours avec Bruno SALVADOR, clown, comédien, danseur, formateur, aikidoka. Après une brève carrière scientifique, il se consacre entièrement aux arts vivants depuis une vingtaine d’années. Il est Clown à l’hôpital d’enfant de Nancy depuis 2006 avec Le Rire Médecin et fonde la même année la cie Collaps’Art avec laquelle il a créé depuis une dizaine de spectacles scientifiques humoristiques. À propos du stage les clown.es sont des personnages authentiques dotés d’une grande générosité envers eux-mêmes et les autres. Ce stage approchera les fondamentaux, en apprenant à ressentir et s’amuser de notre propre ridicule. En transformant notre habituelle peur du ridicule en plaisir de rire de soi, nous pouvons nous en servir pour faire rire les autres et expérimenter la liberté des clown.es. Ce stage est accessible à quiconque à envie d’explorer l’art clownesque et de jouer, avec ou sans expérience. Amener nez rouge avec élastique qui tient, tenue confortable pour bouger, tapis de sol et une couverture, une bûche pour alimenter le poêle à bois.Tout public

80 EUR.

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est chloe.bignami@yahoo.fr

