Stage clown Orriule, lundi 15 avril 2024.

Stage clown Orriule Pyrénées-Atlantiques

Stage clown avec Véronique Tuaillon. Selon elle, le travail de clown est un travail d’acteur, un travail qui s’appuie sur les failles et les imperfections de chaque personne. Le clown est avant tout un joueur, le clown est proche de notre enfant intérieur. Le clown fait rire par ses décalages et sa naïveté. Le clown fait rire et c’est de lui dont on se moque, parce qu’il est pire que nous dans son inadaptabilité sociale et quelque part, il nous rassure…

Ce stage s’adresse à un public varié souhaitant découvrir ou approfondir le clown. Il abordera différents types d’humour lié au clown mais ce stage va surtout développer l’humour émotionnel.

Les stagiaires travailleront en collectif et en individuel, guidés pas à pas pour développer leurs forces et découvrir de nouvelles couleurs si leurs personnages sont déjà bien habités. 300 300 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Salle communale

Orriule 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lacazeauxsottises@gmail.com

L’événement Stage clown Orriule a été mis à jour le 2024-03-31 par OT Béarn des Gaves