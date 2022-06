STAGE CLOWN : LES PREMIERS PAS, 30 juillet 2022, .

STAGE CLOWN : LES PREMIERS PAS



2022-07-30 – 2022-07-31

EUR 100 140 Ce stage pour adulte est l’occasion de venir vivre ses premiers pas de clown, oser découvrir cette pratique et gouter à sa dynamique. Le stage est animé par Angélique, il se déroulera au cœur de la ferme arc en ciel.

Possibilité de dormir au camping à la ferme sur place (emplacement en plus du stage), sanitaire et cuisine équipée sur place – Réservation auprès de pépites en vrac, 140 euros le stage (100 euros sur demande) + 10 euros d’adhésion à l’association pépites en vrac.

Samedi 30 et Dimanche 31 juillet 2022 : stage clown « le premier pas », un stage d’initiation à la pratique clownesque !

