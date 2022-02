Stage clown Le Bord de l’Eau, 25 mars 2022, Margny-lès-Compiègne.

Stage clown

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Le Bord de l’Eau

Le Bord de l’Eau débute sa saison de stage de pratiques artistique avec un stage de Clown encadré par Joël Colas de la Cie A et O. Ce stage aura lieu du vendredi 25 mars (17h) au dimanche 27 mars (19h). Il est ouvert à toutes et tous, amateurs ou connaisseurs ! ▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ⫸ Le Clown ? Un personnage qui s’offre aux autres à rire de lui-même, dans son apparence comme dans son comportement, un être resté au bas de l’échelle humaine pour nous aider à prendre de la hauteur sur notre propre condition… L’orientation de ce stage sera de mettre à la lumière des facettes de cet être sensible, fragile et spontané qu’il y a en chacun de nous. Pour cela, nous chercherons par le “laché-prise“ à nous affranchir du parasitage de l’intellect, des réflexes de protection, des habitudes sociales, des auto-jugements et des à priori. Ceci afin de libérer ainsi l’expression direct et personnelle, de notre écho intérieure et de son imaginaire. Afin de développer notre “ressenti“, nous travaillerons à partir d’exercices corporels, individuels et collectifs, pour retrouver un état primaire d’attention et de concentration où tous les sens sont en éveil. Un état de présence totale, à l’écoute de soi, des autres, et de la réalité qui nous entoure. Pour nous aider dans notre quête du fond, nous nous détacherons de notre apparence habituelle, en effectuant une recherche sur la forme, pour élaborer une silhouette, une gestuelle, et une voix propre à chacun. Enfin, après des exercices préparatoires d’échauffements et de techniques, nous mènerons un travail d’improvisations, afin de nous soumettre à l’épreuve du regard des autres pour constater ce que cela engendre, de part et d’autre. ▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ INSCRIPTION : [https://cutt.ly/2Inmgdx](https://cutt.ly/2Inmgdx) assolebdo.formation@gmail.com

tarif pour les trois jours: 155 euros tarif plein+ 10 euros d’adhésion pour l’année / 135 euros tarif réduit (membres des ateliers théâtre du Bord de l’Eau)

avec Joël Colas

Le Bord de l’Eau 313 allée des roses de Picardie, Margny-les-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T08:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T08:00:00 2022-03-27T23:59:00