Stage clown et mythes Paris 15e Danse de Joie Paris, samedi 24 février 2024.

Du samedi 24 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

150€ pour le stage

15€ d’adhésion à l’association

Venez approfondir l’art du clown de théâtre, le week-end des 24 et 25 février 2024 à Paris rue Mademoiselle.

Au cours de ce stage pour « clowns déjà nez » est on exploitera l’arrivée des mythes dans les improvisations, afin de traiter les thèmes

liés aux grandes mythologies (la vie et la mort, la création, la parentalité, l’héroisme…) et d’explorer la manière dont le clown

les dévoile et les utilise pour son jeu. Ce stage n’est pas ouvert aux débutants.

Danse de Joie 65 rue Mademoiselle 75015 Paris

