Stage clown et improvisation Lille, Paris, Bruxelles 2 Rue roger Salengro, Lille, Nord Villeneuve-d’Ascq, dimanche 11 février 2024.

Stage clown et improvisation Lille, Paris, Bruxelles 2 Rue roger Salengro, Lille, Nord Villeneuve-d’Ascq Dimanche 11 février, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-11 10:00

Fin : 2024-02-11 18:00

stage de clown et d’improvisation Dimanche 11 février, 10h00 1

Bonjour !

Pour continuer l’année en beauté, rejoignez-nous le 11 février à Lille ou le 17 février à Paris pour une expérience mémorable. Ces formations de clown vous offrent l’opportunité de développer votre créativité, d’explorer votre univers artistique, de travailler sur votre développement personnel, de vous divertir et de créer des liens de qualité avec d’autres participants.

Pour connaître toutes les dates de nos stages en 2024, consultez notre site https://www.compagnielesclowns.fr/stage-clown-lille-paris/ ou contactez-nous directement au 0682357969.

Si vous voulez nous voir en image : https://www.youtube.com/watch?v=if5Y4FXqCgw&t=1s

À très bientôt ! ✨

2 Rue roger Salengro, Lille, Nord 2 rue roger salengro lille Babylone Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord