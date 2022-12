STAGE CLOWN ENFANT + SPECTACLE – ARBRE À MÔMES À L’ARBRE À FIL Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

STAGE CLOWN ENFANT + SPECTACLE – ARBRE À MÔMES À L'ARBRE À FIL CHEMILLE Cercle Pointu Porte 8 – Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou

2023-02-14 – 2023-02-14

Cercle Pointu CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 100 100 EUR Mettre un nez rouge et faire rire les autres, te transformer en personnage de clown, et créer des histoires, ça te dit ? Alors viens t’éclater pendant 3 matinées ! du Mardi 14 au Jeudi 16 Fév de 10h à 13h :

=> de 7 à 11 ans

=> Tarif : 100€ les 3 matinées

=> Avec Aline Fourier de la Cie Vitalie

=> Inscription Obligatoire Jeudi 16 Février à 15h30 :

=> Spectacle Clown – Les contes de Maryline Plouf

Pendant les vacances de février, viens faire un stage de clown et/ou assister à un spectacle de clown ! contact@larbreafil.fr +33 6 60 05 71 43 http://www.larbreafil.fr/

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

