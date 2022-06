Stage Clown de théâtre

Stage Clown de théâtre, 11 juin 2022, . Stage Clown de théâtre

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 17:30:00 17:30:00 Atelier proposé par l’association « La part de l’Ange », intervenante Babette Roux. Aucun prérequis n’est nécessaire. Inscription obligatoire au 0640787741 ou lapartdelange@orange.fr dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville