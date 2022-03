Stage clown adultes tous niveaux Catégorie d’évènement: île de France

Stage clown adultes tous niveaux, 10 avril 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 10h00 à 17h00

payant

Découvrir, retrouver ou démêler la pratique du clown, cheminer vers ou avec son clown si celui-ci existe déjà. Au travers d’exercices physiques qui aideront à faire décrocher le mental, nous travaillerons à traverser cet espace de perdition qu’est le clown.

Une perdition joyeuse cependant, semée de découvertes, de détails qui nous échappent, et de malentendus.

Une échappée à vivre ensemble avec un travail axé sur le groupe, mais aussi sur le duo et le trio.

Bref, un dimanche pas comme les autres! Le stage est proposé par Caroline Mozzone, comédienne et clown à l’hôpital au sein de la compagnie le Rire Médecin depuis 2016. Métro Maisons-Alfort Stade L.8 ou RER D Maisons-Alfort/Alfortville. #clown

