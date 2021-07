Orbeil Orbeil Orbeil, Puy-de-Dôme Stage clown adultes – Partir à la découverte de son propre clown Orbeil Orbeil Catégories d’évènement: Orbeil

Puy-de-Dôme

Stage clown adultes – Partir à la découverte de son propre clown Orbeil, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Orbeil. Stage clown adultes – Partir à la découverte de son propre clown 2021-07-17 13:30:00 13:30:00 – 2021-07-18 17:00:00 17:00:00 Salle des fêtes du Chauffour Chemin d’Ybois

Orbeil Puy-de-Dôme Orbeil EUR 125 125 Exercices d’approche ludiques, à la portée de tous, qui nous permettent d’ouvrir notre imaginaire, des mises en situation en solo/duo, une approche corps/voix et des temps de parole destinés à repérer ce qui a émergé, ce qui nous a touché. esperluette.63@gmail.com +33 6 09 70 20 52 https://www.lenezataporte.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Orbeil, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Orbeil Adresse Salle des fêtes du Chauffour Chemin d'Ybois Ville Orbeil lieuville 45.56145#3.28878