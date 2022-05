Stage clown, 27 août 2022, .

2022-08-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 18:00:00

Sidoine Leroy, comédien – clown, propose deux jours pour jouer et voir naître son/sa clown.e. Par des exercices de respiration et un travail en mouvement, les stagiaires sont invité.es au relâchement du corps. Ensuite, un travail de sensation corporelle et d’improvisation théâtrale amène sur la voie de l’imaginaire. De là, chacun.e trouvera son autonomie pour créer ses propres jeux. nTARIF : 100 euros (+ adhésion annuelle 10 euros)

sidoine.leroy@lilo.org +33 7 71 28 62 59

