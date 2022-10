Stage clip musique Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage clip musique Centre Paris Anim' Chateau Landon, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant 84 € + 5 € lors de la première inscription

Écriture, musique, répétition, montage, post prod et surtout du Fun ! Un stage lors duquel vos enfants vont réaliser de A à Z un clip musical. Réfléchir ensemble, écrire un scénario, découvrir comment concrétiser en images ses idées, apprendre au travers de l’outil informatique à produire un véritable objet audiovisuel. Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris Contact : 0146078412 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-clip-musique-toussaint

