Stage « Classique perfectionnement »

Doubs Chapelle-des-Bois 133 143 EUR Les bases du déplacement et de la glisse étant assimilées, le programme proposé vous permettra d’approfondir la technique du classique.

Une place sera bien sûr faite à la technique du fartage, dans la mesure où les conditions de neige le permettent et si vous avez du matériel adapté.

Amélioration de votre pas alternatif: prise d’appui, glisse, équilibre.

Découverte et pratique du pas de un, et éventuellement d’autres pas combinés

Amélioration de la poussée simultanée

Adaptation des différents pas au terrain

Amélioration de l’équilibre, efficacité de la propulsion

Corrections vidéo

10 à 20 km par ½ journée glissesnordiques.25240@gmail.com +33 3 81 69 10 85 https://www.glissesnordiques.fr/

