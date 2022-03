Stage cirque Triple Salto Bréhal, 11 avril 2022, Bréhal.

Stage cirque Triple Salto Espace Marcel Launay 2, rue de Briselance Bréhal

2022-04-11 – 2022-04-15 Espace Marcel Launay 2, rue de Briselance

Bréhal Manche

Un stage cirque à destination des ados de 11 à 14 ans, mené par la compagnie El Nucleo. Autour de la thématique du saut, les participants seront amenés à explorer l’univers de l’acrobatie contemporaine qui véhicule des valeurs de respect de soi et de l’autre, de confiance, de partage. Les jeunes seront accompagnés par les musiciens de Nine Million witches qui composeront une création musicale sur mesure. Un temps de restitution à destination des familles et amis aura lieu le vendredi 15 avril à 18h.

Un stage cirque à destination des ados de 11 à 14 ans, mené par la compagnie El Nucleo. Autour de la thématique du saut, les participants seront amenés à explorer l’univers de l’acrobatie contemporaine qui véhicule des valeurs de respect de soi et…

melanie.thorel@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://archipel-granville.fr/

Un stage cirque à destination des ados de 11 à 14 ans, mené par la compagnie El Nucleo. Autour de la thématique du saut, les participants seront amenés à explorer l’univers de l’acrobatie contemporaine qui véhicule des valeurs de respect de soi et de l’autre, de confiance, de partage. Les jeunes seront accompagnés par les musiciens de Nine Million witches qui composeront une création musicale sur mesure. Un temps de restitution à destination des familles et amis aura lieu le vendredi 15 avril à 18h.

Espace Marcel Launay 2, rue de Briselance Bréhal

dernière mise à jour : 2022-03-19 par