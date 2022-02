Stage Cirque “Sortez masqués” 7/12 ans Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Stage Cirque "Sortez masqués" 7/12 ans Tarbes, 2 mars 2022, Tarbes.
TARBES 10 Bd Renaudet

2022-03-02 10:00:00 – 2022-03-02 17:00:00

EUR 30
Vos enfants vont adorer ces jeux de cirque et de théâtre.
> Renseignements et inscription à l'Ecole de cirque Passing cirque@passing65.fr +33 6 77 27 17 16

