Stage Cirque Pâques Simandre, 25 avril 2022, Simandre.

Stage Cirque Pâques Petit Arlequin 359, route de Châtenay Simandre

2022-04-25 – 2022-04-29 Petit Arlequin 359, route de Châtenay

Simandre Saône-et-Loire Simandre

EUR 30 Stage de Cirque pour enfants de 4 à 11 ans.

Jonglage, équilibre sur objets (échasses, fil d’équilibre, boule d’équilibre), aérien(cerceau aérien, trapèze), acrobaties, atelier théâtre et clown mais aussi jeux d’extérieur, atelier pâtisserie et bricolage autour du thème de Pâques, chasse aux œufs dans les bois,…

Garderie matin et soir sur demande.

Repas tiré du sac mais possibilité de chauffer sur place.Spectacle des enfants participants le vendredi soir.

petitarlequin@hotmail.fr

