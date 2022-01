Stage Cirque La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage cirque ———— ### Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 de 10h à 16h à la maison des Hauts d’Issy _Le déjeuner est pris en charge par le CLAVIM_ Venez découvrir ou redécouvrir les arts du cirque à travers différents ateliers (travail en aérien, jonglerie, équilibre sur objets, acrobaties, mise en scène). Tout au long de la semaine, les intervenants, tous circassiens, vous permettront de vous exprimer, de vous dépasser et de développer vos compétences afin de proposer une représentation en fin de session. Un esprit d’entre aide et de travail en groupe sera privilégié tout au long du stage.

Tarif en fonction du quotient familial Inscription et paiement en ligne sur Téliss

Un stage loisirs pour les 8-15 ans pendant les vacances d’hiver La Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T16:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T16:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T16:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T16:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T16:00:00

