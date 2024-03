STAGE CIRQUE ET THÉÂTRE Lieu dit Fabias, Casteret Latrape, lundi 15 avril 2024.

STAGE CIRQUE ET THÉÂTRE Lieu dit Fabias, Casteret Latrape Haute-Garonne

L’oasis culturelle Le Nid des ELEFANTO est ravie d’inviter les enfants et les adolescents à explorer leur créativité lors d’un stage de printemps. Viola Ferraris, Cristobal Pereira Ber et Noemi Lodyjensky animeront ces journées, fusionnant leurs disciplines à la croisée du cirque, du théâtre et de la nature. Niché dans un lieu apaisant, sous un chapiteau avec vue sur les Pyrénées et entouré par la nature, notre objectif est de créer un environnement propice à la créativité et au partage des savoirs. Les enfants et les adolescents de tous niveaux, des débutants aux avancés, sont les bienvenus. Le programme comprend un travail individuel sur la discipline préférée de chaque participant ainsi que des activités de groupe collaboratives. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-19 18:00:00

Lieu dit Fabias, Casteret LE NID DES ELEFANTO

Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie leniddeselefanto@gmail.com

