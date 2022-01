Stage cirque et théâtre 7/14 ans Bergerac, 21 février 2022, Bergerac.

Stage cirque et théâtre 7/14 ans Salle du P’tit chat noir Rue Jean Nicot Bergerac

2022-02-21 – 2022-02-25 Salle du P’tit chat noir Rue Jean Nicot

Bergerac Dordogne

Du 21 au 25 février, à Bergerac, salle du P’tit Chat Noir, le Théâtre de la Gargouille propose pour les enfants et adolescents de 7 à 14 ans un stage cirque et théâtre.

La pratique de ces 2 disciplines très complémentaires permet en effet aux enfants de développer motricité, imagination, solidarité entre artistes en herbe, et confiance en soi. C’est aussi un moyen de tester ces activités avant d’intégrer en octobre l’école de cirque et théâtre bergeracoise et ses 5 ateliers du mercredi.

Inscription obligatoire.

Le programme détaillé du stage est à retrouver sur le site internet du Théâtre de la Gargouille

+33 5 53 22 54 76

©Théâtre de la Gargouille

