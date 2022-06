STAGE CIRQUE EN FAMILLE VACANCES D’ÉTÉ

STAGE CIRQUE EN FAMILLE VACANCES D’ÉTÉ, 11 juillet 2022, . STAGE CIRQUE EN FAMILLE VACANCES D’ÉTÉ

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-13 12:00:00 EUR 36 Découverte du cirque pour toute la famille durant 3 séances. Un moment complice à partager en s’amusant ! Enfants (à partir de 3 ans) et adultes. Un adulte accompagne 1 à 2 enfants maximum. Tous participent ensemble à la séance. Découverte du cirque pour toute la famille durant 3 séances. Un moment complice à partager en s’amusant ! Enfants (à partir de 3 ans) et adultes. Un adulte accompagne 1 à 2 enfants maximum. Tous participent ensemble à la séance. Découverte du cirque pour toute la famille durant 3 séances. Un moment complice à partager en s’amusant ! Enfants (à partir de 3 ans) et adultes. Un adulte accompagne 1 à 2 enfants maximum. Tous participent ensemble à la séance. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville