Stage cirque – Ecole de cirque Boulazac Boulazac Isle Manoire, 14 février 2022, Boulazac Isle Manoire.

Stage cirque – Ecole de cirque Boulazac Boulazac Isle Manoire

2022-02-14 – 2022-02-18

Boulazac Isle Manoire Dordogne

Du lundi 14 au vendredi 18 février

L’école de cirque de Boulazac qui anime toute au long de l’année des ateliers cirque, propose des stages de cirque destinés aux enfants de 5 à 17 ans lors des vacances d’hiver : acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression et présentation de travail en fin de stage.

De 9h à 12h pour les enfants de 5 à 7 ans et de 14h à 17h pour les enfants de 8 ans et plus, sous le chapiteau chauffé de l’école de cirque, plaine de Lamoura à Boulazac.

Sur inscription au 06 11 36 40 75 ou sur le site internet.

Les dossiers sont disponibles sur le site.

Cirque24

Boulazac Isle Manoire

dernière mise à jour : 2022-01-29 par