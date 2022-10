Stage Cirque Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Cirque Centre Paris Anim’ Wangari Maathai, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

. payant 18 euros

Initiation aux arts du cirque (Fil, Jonglage, trampoline, équilibre) dans une ambiance ludique Pour les plus petits, ce stage permet de pratiquer une activité artistique et ludique tout en développant leur motricité, leur coordination et leur agilité Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris Contact : http://cpa-wangari.ifac.asso.fr 0140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/centrewangarimaathai/ https://www.facebook.com/centrewangarimaathai/ http://cpa-wangari.ifac.asso.fr

