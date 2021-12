75017 Centre Paris Anim' Interclub 17 75017, île de France Stage cirque Centre Paris Anim’ Interclub 17 75017 Catégories d’évènement: 75017

île de France

Stage cirque Centre Paris Anim’ Interclub 17, 20 décembre 2021, 75017. Date et horaire exacts : Du lundi 20 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 11h00

Du lundi 20 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 11h00 à 12h00

payant

Durant les vacances de Noel, des stages de cirques sont proposés pour vos enfants: Durant les vacances de Noel le centre Paris Anim’ Interclub 17 propose à vos enfants dedécouvrir avec émerveillement l’univers du cirque . Du jonglage à l’art périlleux des acrobaties, il n’y a qu’un pas à faire dans l’univers du cirque ! Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 RUE DE SAUSSURE 75017 75017 Contact : 0142276881 cainterclub17@actisce.org Date complète :

2021-12-20T10:00:00+01:00_2021-12-20T11:00:00+01:00;2021-12-20T11:00:00+01:00_2021-12-20T12:00:00+01:00;2021-12-21T10:00:00+01:00_2021-12-21T11:00:00+01:00;2021-12-21T11:00:00+01:00_2021-12-21T12:00:00+01:00;2021-12-22T10:00:00+01:00_2021-12-22T11:00:00+01:00;2021-12-22T11:00:00+01:00_2021-12-22T12:00:00+01:00;2021-12-23T10:00:00+01:00_2021-12-23T11:00:00+01:00;2021-12-23T11:00:00+01:00_2021-12-23T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: 75017, île de France Autres Lieu Centre Paris Anim' Interclub 17 Adresse 47 RUE DE SAUSSURE Ville 75017 lieuville Centre Paris Anim' Interclub 17 75017