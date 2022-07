STAGE CIRQUE // avec Dyslexcirque Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

STAGE CIRQUE // avec Dyslexcirque

Gymnase Lormes Nièvre

2022-07-18 – 2022-07-22

Nièvre 30 EUR Au programme : acrobaties, équilibre sur objets, jonglerie… pour les clowns maladroits, comme les trapézistes intrépides !

4-6 ans de 11h à 12h

7-12 ans de 15h30 à 17h

