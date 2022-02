Stage Cirque Acrobatie Jonglage Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Stage Cirque Acrobatie Jonglage Hendaye
Dojo municipal 1, rue Pellot
Hendaye
2022-02-21 – 2022-02-24

Groupes 4-5 ans / 6-9 ans / 10-17 ans. Non-Adhérents : merci de vous inscrire en ligne sur notre plateforme de réservation helloasso. Adhérents : c'est l'avant dernière session de rattrapage des cours de 2020-2021 et de janvier 2022 perdus pour cause de Covid. Venir de préférence pour une session de stage entière afin de faciliter la cohésion des groupes.

ÉCOLE D'ACROBATIE DU SPECTACLE ARTS DU CIRQUE PAYS BASQUE

