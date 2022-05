STAGE CIRQUE 5-7 ANS VACANCES D’ÉTÉ Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

STAGE CIRQUE 5-7 ANS VACANCES D'ÉTÉ
Cité du Cirque 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans

2022-07-18 09:30:00 – 2022-07-22 12:00:00

Le Mans Sarthe
EUR 62.5

Découverte ludique des différentes techniques de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, trapèze…) et expression du potentiel créatif de chaque enfant.

cirque.communication@lemans.fr +33 2 43 47 45 54 http://www.citeducirque.com/

