Stage cinéma Réalise ton court-métrage de A à Z ! Mairie, avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse, lundi 26 février 2024.

Stage cinéma Réalise ton court-métrage de A à Z ! Mairie, avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2 jours et demi pour écrire, tourner, monter et projeter en salle de cinéma son propre court-métrage ! Avec Damien, de l’association Du cinéma plein mon cartable. A partir de 10 ans. Programme détaillé et formulaire d’inscription sur le site du cinéma ou par mail. 54 54 EUR.

Début : 2024-02-26

fin : 2024-02-28

Mairie, avenue Nationale Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

