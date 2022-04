Stage : cinéma d’animation pour les 8/11 ans La Halle des Épinettes, 25 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

### Stage de cinéma d’animation sur deux jours pour les 8/11 ans : lundi 25 et mardi 26 avril 2022 de 9h30 à 17h (repas organisés sur place) **Inscription sur Téliss** Un atelier d’initiation au cinéma d’animation et de réalisation d’un film de A à Z ! L’écriture d’une histoire, mise en forme du scénario en story board, la fabrication des décors et des personnages, l’animation, la prise de son, le montage. Accompagnés par une intervenante diplômée de l’Ecole des Gobelins, les participants réalisent leur oeuvre en image par image en ayant découvert les jeux optiques et différentes techniques de cinéma d’animation : dessin sur papier, papier découpé, pâte à modeler. Avec des outils numériques, comme les pros ! _La Halle des Épinettes adhère à l’_[_AFCA_](https://www.afca.asso.fr/) _(Association Française du Cinéma d’Animation) qui oeuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs. Elle coordonne également chaque année la_ [_Fête du cinéma d’animation_](http://www.fete-cinema-animation.fr/index.php)_._

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-04-25T09:30:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T17:00:00