Stage cinéma adultes / réalisation court-métrage Ecole Du Palace, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h à 23h

Du 2 au 4 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 22h

et vendredi de 20h à 23h

payant

Préparation et réalisation d’un court-métrage professionnel pour une immersion totale sur un véritable tournage ! En plus de l’exploration de la palette émotionnelle du comédien et sa psychologie sans oublier le travail du corps et de sa voix, outils indispensables chez l’acteur ! Le film sera envoyé en festivals !

LE PROGRAMME :

– 1er jour : écriture du scénario, travail scénique et improvisation.

– 2ème jour : jeu face caméra, back-story du personnage, répétitions.

– 3ème jour : tournage du court-métrage.

PRÉCAUTIONS :

Il est impératif que les élèves-comédiens gardent leur masque durant le stage. Du gel hydroalcoolique sera disponible et un nettoyage approfondi des salles sera minutieusement respecté !

Ecole Du Palace 3bis cité bergère Paris 75009

8, 9 : Grands Boulevards (80m) 8, 9 : Richelieu – Drouot (353m)



Contact :la compagnie de la dernière fin 0777956400 cie.dernierefin@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-de-la-derniere-fin https://www.facebook.com/cie.dernierefin/ https://twitter.com/dernierefin

Date complète :

