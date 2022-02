STAGE CHORAL ENFANT – VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault EUR 58 Et si on chantait pendant les vacances ? La chorale s’adresse à des enfants âgés de 6 à 10 ans

(d’autres âges sont possibles sur avis du chef de chœur). Le répertoire sera composé de chansons aux styles variés, adaptées aux enfants et pour la grande majorité en langue française. Chanter est une source d’épanouissement et de bien-être, qui a de nombreuses vertus pour la construction de l’enfant, parmi lesquelles : L’expression orale : le chant aide les enfants dans leur expression orale, car on y travaille la diction, la projection de la voix, l’articulation. L’écoute des autres : La polyphonie permet de développer une écoute des autres et aide à la socialisation. La concentration: La pratique chorale, c’est physique et vivant ! Cela comporte peu de théories, beaucoup d’interactions et développe largement la capacité de concentration. Accessible pour d’autres âges sur avis de la cheffe de chœur. Condition d’accès : pour enfants âgés de 6 à 10 ans.

