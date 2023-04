Stage chœurchanson Les Plateaux Sauvages, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 10h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Tarif stage week-end 66€

Choristes novices ou confirmé·e·s, vous êtes invité·e·s à embarquer dans l’aventure d’une chorale éphémère, connectée à la programmation des Plateaux Sauvages ! Dirigé par un chef de chœur et accompagné au piano, ce stage vous permet de découvrir, apprendre et interpréter un répertoire de chansons francophones en polyphonie.



Artistes intervenant·e·s : Brice Baillon et Julie Rousseau

Friand des arts du cirque et clown acrobate, Brice Baillon jongle aujourd’hui avec différents rôles : chef de chœur et arrangeur connu et reconnu du répertoire de la chanson polyphonique (directeur musical de Chanson Contemporaine et du Grand choral des Nuits de Champagne), chanteur basse au sein du septuor a cappella PMQ L’élégance voQale, ou formateur exigent, sous couleur de fantaisie et d’humour !

Lovée au bastingage d’un piano au fil de longues études classiques, Julie Rousseau finit par hisser sa voix, et plonger dans la chanson et la comédie. Elle sort deux EP, en 2007 et 2009 puis un premier album en 2013, Le visage de River. Aujourd’hui, elle fait partie de différents collectifs de chanteureuses, parfois autrice mais toujours interprète. En tant que chanteuse, pianiste, arrangeuse pour chœur, ou cheffe de chœur, c’est le mélange des genres qui lui plaît !

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/649130130360412/?ref=newsfeed 0183755570 https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://lesplateauxsauvages.fr/ateliers/#infos-ateliers

© Pauline Le Goff