Stage cheval et douceur enfants ados Les Chevaux de Beltane Pagnoz, mardi 27 février 2024.

Stage d’initiation équestre pour enfant ados.

Au programme

météo du cœur, regarder ses émotions et ses besoins

observer le troupeau & moment « kiff la vie entourés de chevaux » en musique

découvrir le langage du cheval

licoler avec justesse

apprendre 2 nœuds d’attache différents

découvrir la posture du guide pour mener le cheval à pied

panser et masser le cheval

effectuer les soins des petits bobos

natter la queue et la crinière

prendre soin du lieu de vie des chevaux

nourrir les chevaux

Une séance montée individuelle pourra être ajoutée au cours de la même semaine des vacances si le jeune souhaite découvrir les sensations sur le dos du cheval. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-02-27 16:30:00

Les Chevaux de Beltane 59 Route de Port Lesney

Pagnoz 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté leschevauxdebeltane@gmail.com

L’événement Stage cheval et douceur enfants ados Pagnoz a été mis à jour le 2024-02-03 par COORDINATION DOUBS