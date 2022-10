STAGE CHANTS GEORGIENS Les Rairies Les Rairies Catégories d’évènement: Les Rairies

2022-10-14 09:30:00 – 2022-10-16 17:00:00

Maine-et-Loire Les Rairies Venez mêler votre voix à un choeur éphémère, dans un répertoire classé patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco. Vous apprendrez quelques chants populaires géorgiens en polyphonie et a cappella. Nul besoin pour cela d’être un chanteur professionnel ou de lire la musique, le miracle de ces magnifiques chants se fera avec vos voix telles que vous les amenez. Le matin : travail sur la posture, exploration des régions du corps engagées dans le geste vocal (résonateurs, vibrateur, soufflerie), apprentissage d’un chant. L’après-midi : approfondissement du chant du matin et/ou apprentissage d’un nouveau chant selon les envies du moment. Coût de la pédagogie: 210 € le stage de 3 jours Travail sur le corps du chanteur, apprentissage sans partition. Chanteuses et chanteurs de tout niveau bienvenus. Nouveau aux Rairies à côté de Durrtal ! nicolasleguet@yahoo.fr +33 6 31 76 51 02 Les Rairies

