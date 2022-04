Stage chants et rythmes Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Stage chants et rythmes Buis-les-Baronnies, 23 avril 2022, Buis-les-Baronnies. Stage chants et rythmes École de Musique Les Tuves Buis-les-Baronnies

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-23 16:00:00 16:00:00 École de Musique Les Tuves

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 25 25 Travail vocal et corporel autour du souffle,respiration, rythme et son. Dissociation/coordination corps/voix, utilisation pas de danse. Jeux vocaux, improvisation, chants à une ou plusieurs voix et polyrythmies issues de musique africaine et antillaise. +33 6 78 98 08 06 École de Musique Les Tuves Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse École de Musique Les Tuves Ville Buis-les-Baronnies lieuville École de Musique Les Tuves Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Stage chants et rythmes Buis-les-Baronnies 2022-04-23 was last modified: by Stage chants et rythmes Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 23 avril 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme